Ein bislang Unbekannter Mann hat am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr eine 22-jährige Frau in Memmingen sexuell belästigt.

Frau setzt sich zur Wehr



Laut Polizeiangaben klingelte der etwa 30-jährige Unbekannte bei der Frau, die in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße wohnt. Der Mann erkundigte sich nach der Telefonnummer der Vermieterin, weil er sich angeblich ausgesperrt hatte. "Als die Frau anschließend mit dem Mann in den Außenbereich des Mehrfamilienhauses ging, wurde der Mann zudringlich", berichtet die Polizei. Demnach wehrte sich die Frau gegen den Mann, der sich daraufhin entfernte.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 30 Jahre,

hellhäutig, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild,

sportliche Figur,

Glatze,

Vollbart,

Tätowierungen unter anderem an Hand, Brust, Beinen.

Bekleidung: blaue Jeans, dunkler Pullover mit Knöpfen.

Wer kennt den Mann? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Memmingen unter Tel. 08331/100-0 entgegen.