In Memmingen hat ein 74-jähriger Serbe am frühen Freitagabend mehrere Autos beschädigt. Der Mann hatte in der Münchner Straße einige dort parkende Fahrzeuge verkratzt. Ein Zeuge rief die Polizei und stoppte den Serben.

Mehr als 30.000 Euro Schaden an fünf Fahrzeugen

Der Zeuge beobachtete den 74-Jährigen dabei, wie er drei Fahrzeuge beschädigte. Er rief dann die Polizei und hielt den. Mann bis zum Eintreffen der Streife fest. Die Polizeibeamten stellten in der näheren Umgebung noch zwei weitere Fahrzeuge fest, die ähnliche Beschädigungen aufwiesen. Insgesamt entstand der Polizei zufolge durch den Vandalismus ein Sachschaden von über 30.000 Euro. Weil in der letzten Zeit schon ähnliche Vorfälle auftraten, prüfen die Beamten nun, ob ein Serienzusammenhang besteht. Das vermeintliche Tatmittel stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.