Montagnacht ist es an einer Tankstelle in der Fraunhoferstraße in Memmingen zu einem körperlichen Streit zweier Männer gekommen. Der Grund für die Auseinandersetzung war wohl, dass einer der Männer, ein 33-jähriger Autofahrer, die Zapfsäule nach dem Tanken nicht sofort frei machte. Das gefiel dem dahinter wartenden 43-Jährigen überhaupt nicht.

Am Hals gepackt und zwischen die Beine getreten

Er hupte den 33-Jährigen an und versuchte ihn so zum Verlassen der Zapfsäule zu bewegen. Es kam dann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der es allerdings nicht blieb. Denn der 43-Jährige packte den jüngeren Mann schließlich am Hals und trat ihm laut Polizei zwischen die Beine. Deshalb ermittelt die Polizei Memmingen jetzt wegen Körperverletzung.