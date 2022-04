Am Mittwochnachmittag hat die Polizei in Memmingen einen Mann in ein Klinikum einweisen müssen. "Der 36-Jährige verhielt sich psychisch auffällig", heißt es im Polizeibericht. Demnach war der Mann zuvor in der Memminger Innenstadt unterwegs und machte dabei einen wirren und aggressiven Eindruck. Er schrie mehrere Passanten an, die vor ihm flüchteten. Als die Polizei kam, rannte er weg.

Drogen und Messer dabei

Die Beamten holten den 36-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung ein und hielten ihn fest. Der Mann wehrte sich stark gegen die Polizisten. Weitere Polizeikräfte mussten zur Unterstützung anrücken. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung Drogen und ein Einhandmesser. Er kam in ein Klinikum.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.