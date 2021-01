Am Dienstagabend ist in der Benninger Straße in Memmingen ein 34-jähriger Mann aus einem 8-stöckigen Hochhaus gestürzt. Der Mann kam auf einem Vordach im ersten Stock zum Liegen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Warum der Mann aus dem Hochhaus gestürzt ist, ist momentan unklar, ebenso aus welchem Stockwerk. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen und sucht Zeugen. Wer von dem Sturz etwas mitbekommen hat oder im Vorfeld Kontakt mit dem Verunglückten hatte, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden.