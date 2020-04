Ein 32-jähriger Mann hat am Samstagabend in Memmingen randaliert und im weiteren Verlauf zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Einer der 16-Jährigen fuhr mit seinem Fahrrad in der Sandstraße und wurde aus bislang unbekannter Ursache von dem 32-Jährigen angegangen. Ein weiterer 16-Jähriger kam dem Jugendlichen daraufhin zu Hilfe.

Während der Auseinandersetzung schlug der 32-Jährige den zwei 16-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht, so die Polizei in einer Mitteilung. Außerdem nahm er sich das Fahrrad des Jungen und warf es gegen ein geparktes Auto. Dabei beschädigte er sowohl das Fahrzeug als auch das Fahrrad. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro. Die beiden Jugendlichen wurden im Gesicht und am Knie leicht verletzt.

Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest bei den 32-Jährigen ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten nahmen den Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens und der erheblichen Alkoholisierung in Gewahrsam. Bei einer anschließenden Personendurchsuchung fanden die Polizisten außerdem eine geringe Menge Betäubungsmittel. Den 32-Jährigen erwarten nun diverse Anzeigen, erklärt die Polizei weiter.