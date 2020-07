In der Nacht von Sonntag auf Montag ist der 29-jährige Patrick Mößle aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg geflohen. Der Mann gilt als akut psychotisch und soll zurück in das BKH in Günzbürg.

Informationen zu dem Mann:

Größe: 1.80 bis 1.85 Meter groß

Figur: sportlich schlank

Nationalität: Deutsch

Geburtsname: Scholz

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Günzburg, oder jede andere Dienststelle entgegen.

