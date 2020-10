Am Mittwochabend ist ein Autofahrer (28) am Autobahnkreuz Memmingen vor der Polizei geflüchtet. Der Grund war wohl, dass er in einem gestohlenen Auto unterwegs war.

Flucht über die Autobahn gefährdet Einsatzkräfte

Eine Streife der Lindauer Grenzpolizei wollte das Auto mit norddeutscher Zulassung am Autobahnkreuz Memmingen auf der A96 kontrollieren. Der Fahrer hat zunächst sämtliche Anhalteversuche der Polizei missachtet. Statt anzuhalten, hat er Verkehrsvorschriften ignoriert und die ihn verfolgenden Einsatzkräfte gefährdet. Die Polizei hat daraufhin mehrere Streifen aus Oberbayern angefordert.

Polizei musste die Autobahn sperren

Kurz vor der Anschlussstelle Landsberg am Lech konnten die Beamten den Fahrer schließlich zum Anhalten zwingen und den Fahrer festnehmen. Für diese Aktion musste die Polizei sogar kurzzeitig die A96 Richtung München absperren.

Ende September war das Auto im Bereich Schönberg bei Kiel als gestohlen gemeldet worden. Die Beamten brachten den 28-Jährigen Mann zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik.