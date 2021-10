+++Update+++

Am vergangenen Freitag klaute ein 25-Jähriger nach einer Prügelei das Auto eine 41-Jährigen und verursachte damit mehrere Unfälle im Stadtgebiet von Memmingen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Polizei sucht deshalb noch immer nach Zeugen. Sie ermittelt unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Raub eines Kraftfahrzeuges.

Bezugsmeldung:

Am Freitag klaute ein 25-Jähriger nach einer Prügelei das Auto seines 41-jährigen Kontrahenten und verursachte damit mehrere Unfälle im Stadtgebiet von Memmingen. Wie die Polizei berichtet, hatten sich die beiden Männer gegen 11 Uhr in der Pfluggasse 7 geprügelt. Danach fuhr der 25-Jährige mit dem Auto des 41-Jährigen davon.

25-Jähriger verursacht mehrere Unfälle

Er verursachte mehrere Unfälle. Wieviele genau ist noch unklar. Im Bereich des Martin Luther Platzes stieß der 25-Jährige gegen zwei parkende Fahrzeuge und kam zum Stehen. Mehrere Passanten hielten ihn dort fest, bis die Polizei eintraf.

Bei der Festnahme leistete der 25-Jährige erheblichen Widerstand. Er verletzte sowohl drei Beamte als auch den 41-Jährigen leicht. Auch der 25-Jährige selbst erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Die genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt. Die Polizei um sachdienliche Hinweise insbesondere zu den Unfällen, die der schwarze Mercedes A-Klasse im Stadtgebiet von Memmingen verursachte.