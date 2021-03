Am Montagnachmittag ist in einem Friseurgeschäft in Memmingen ein Kunde komplett ausgerastet. Der 20-Jährige war mit seinem Haarschnitt nicht zufrieden. Daraufhin kam es zu einer Prügelei.

Faustschläge ins Gesicht



Laut Polizei wurde der 20-Jährige gegenüber dem Personal wegen seines Haarschnitts zunächst "sehr aufbrausend". Auch das Angebot, den Haarschnitt kostenlos zu bekommen, besänftigte ihn nicht. Der junge Mann weigerte sich, das Friseurgeschäft zu verlassen. Das Personal versuchte daraufhin, ihn aus dem Laden zu schieben. Dabei kam es zu der handgreiflichen Auseinandersetzung, wobei sich der Kunde und ein Angestellter jeweils mit der Faust ins Gesicht schlugen.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung



Letztendlich landete der 20-Jährige vor dem Geschäft und wollte zunächst mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe einwerfen. Durch Zureden konnte er davon überzeugt werden, das nicht zu tun. Bei der polizeilichen Aufnahme stellte sich außerdem heraus, dass der 20-Jährige bei der Auseinandersetzung einem Mitarbeiter des Friseursalons in die rechte Hand gebissen hatte. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.