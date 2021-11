Am frühen Freitagmorgen hat ein LKW auf der A96 bei Memmingen mehrere Wildschweine überfahren. Die Wildschweine überquerten gerade die Fahrbahn. Der LKW, der in Richtung München unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und überfuhr mindestens drei Wildschweine. Der Rest der Rotte rettete sich in die Büsche neben der Fahrbahn, wie es im Polizeibericht heißt.

Zwei Wildschweine sofort tot, eins schwer verletzt

Zwei Wildschweine waren auf der Stelle tot. Ein schwer verletztes Wildschwein erlösten die Polizeibeamten neben der Fahrbahn mit einem Schuss. Der Sachschaden am Lkw beträgt rund 1.500 Euro.