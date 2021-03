In der Schlachthofstraße in Memmingen ist es am Dienstagmorgen zu einem Brand eines mit Spraydosen beladenen Lkw gekommen. Laut Polizei-Pressesprecher Dominic Geißler ist der Brand inzwischen gelöscht. Bei dem Einsatz war auch eine Gefahrgut-Truppe der Polizei im Einsatz.

Im näheren Umfeld des Brandes befand sich auch eine Schule. Wegen des Brandes hatte man die Schüler angewiesen, im Schulgebäude zu bleiben. Dasselbe galt auch für die Anwohner im Umkreis. Diese Warnung ist nun wieder aufgehoben. Laut Geißler wird die Schlachthofstraße zwischen Metzgerweg und Saarlandstraße wegen Reinigungsarbeiten noch voraussichtlich für eine Stunde gesperrt sein. (Stand: 09. März, 09:06 Uhr)

Weitere Informationen folgen