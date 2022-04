Am Donnerstag hat die Autobahnpolizei Memmingen auf der A7 Schwerverkehrskontrollen durchgeführt. Im Bereich Memmingen haben sie dabei mehrere Verstöße festgestellt.

Sattelzugfahrer gesteht Verstöße

Am Vormittag hatte ein 62-jähriger Sattelzugfahrer gegenüber der Polizei zugegeben, dass er die Lenkzeitpausen mehrere Male nicht eingehalten hat. Außerdem gestand er, öfter die maximale Tageslenkzeit überschritten zu haben. Die Beamten schrieben eine Anzeige und leiteten diese an das Gewerbeaufsichtsamt weiter. Der Fahrer und sein Arbeitgeber müssen mit einem saftigen Bußgeld rechnen.

Kontrollblätter nicht ausgefüllt

Eine Streife des Gefahrguttrupps stellte fest, dass ein ungarischer Fahrer eines Kleintransporters die Tageskontrollblätter nicht ausgefüllt hatte. Die Polizisten zeigten den 44-Jährigen bei der Zentralen Bußgeldstelle an.

Fahrer halten Ruhezeit nicht ein

Den massivsten Verstoß entdeckten Beamte des Gefahrguttrupps am Nachmittag. Als die Polizisten einen slowenischen Sattelzug kontrollierten, stellten sie fest, dass die beiden serbischen Fahrer die Wochenruhezeit nicht eingehalten hatten. Darüber hinaus hatte sich der slowenische Spediteur nicht wie vorgeschrieben an dem digitalen Kontrollgerät angemeldet. Das Duo durfte erst weiterfahren, nachdem jeder Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages überwiesen hatte.