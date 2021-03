Am Mittwochmittag hat ein 25-jähriger Arbeiter sich seine Hand in einer Schleifmaschine eingequetscht, teilt die Polizei mit. Als er eine Styropor-Platte in die Maschine einführen wollte, kam er demnach mit seiner Hand zu weit in die Maschine. Der 25-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und kam zur weiteren Abklärung ins Klinikum Memmingen.