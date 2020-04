In Waldstetten (Lankreis Günzburg) hat am Freitagabend eine Lagerhalle gebrannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 300.000, so die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach erreichte die Polizei um 18:19 Uhr ein Notruf: Eine landwirtschaftlichen Lagerhalle direkt gegenüber der Feuerwehr in Waldstetten hatte Feuer gefangen. Die 36 mal 20 Meter große Lagerhalle brannte bis auf die Grundmauern ab. Darin waren neben Heu- und Strohballen auch landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte gelagert.

Die Feuerwehr musste die Blechverkleidung des Gebäudes entfernen, um den Brand zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte brachten dann die gelagerten Ballen auf eine nahegelegene Wiese. Dort sollten die Glutnester aus den Ballen vollständig abgelöscht werden.

Das Feuer beschädigte einen Stromverteiler. Dadurch war ein Teil der Marktgemeinde zeitweise ohne Strom, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Laut einer ersten Schätzung beträgt der Schaden an der Halle und dem Inventar rund 300.000 Euro. Im Einsatz waren rund 300 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren, des THW, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Memmingen führten die Spurensicherung durch und kamen zu ersten Ermittlungen der Brandursache zum Einsatz. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernimmt nun die weiteren Ermittlungen.