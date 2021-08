Am späten Montagnachmittag hatte ein 29-jähriger Ladendieb aus einem Elektromarkt in der Fraunhoferstraße in Memmingen drei Handys geklaut und beim Verlassen des Geschäfts einen Alarm ausgelöst. Nach Angaben der Polizei nahmen zwei Mitarbeiter daraufhin die Verfolgung auf und rannten dem Flüchtigen hinterher.

Der 29-Jährige warf sein Diebesgut weg. Die Mitarbeiter konnten ihn letztendlich stellen. Der Dieb kam auch freiwillig mit zurück in das Geschäft. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro.

Dieb hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland

Bei der polizeilichen Aufnahme stellte sich heraus, dass der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft Memmingen die Vorführung beim zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Memmingen an. Dieser folgte dem Antrag. Der 29-Jährige wurde daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.