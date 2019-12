In gleich zwei Fällen von Körperverletzung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Im ersten Fall schlug ein noch unbekannter Täter an Heiligabend einem Mann in einer Ottobeurer Bar ins Gesicht. Das Opfer musste daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat gegen drei Uhr nachts in einer Bar in der Ludwigstraße. Der Täter hatte auffällige, vermutlich blau gefärbte Haare.

Auch in Memmingen ist es über die Weihnachtsfeiertage zu einer Körperverletzung gekommen. Am 26. Dezember waren zwei Männer in einem Café in der Waldhornstraße in Streit geraten. Der Täter griff sein Opfer etwas später dann vor der Lokalität an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der Mann wurde daraufhin ebenfalls in eine Klinik gebracht werden. Die Tat hatte sich gegen 0:30 Uhr ereignet.

Laut Polizei handelt es sich bei dem Angreifer um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann. Bekleidet war er mit einer grünen Hose und einer ebenfalls grünen Jacke. Sachdienliche Hinweise bitte jeweils an die Polizei in Memmingen.