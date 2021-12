Seit dem 2. Dezember gab es sechs Fälle, bei denen in Memmingen Kinder verdächtig von Fremden angesprochen wurden. Diese Fälle verteilen sich auf die Bereiche rund um die Theodor-Heuss-Grundschule und die Elsbethen-Grundschule. Wie Alfred Schöner, Ermittlungsgruppenleiter der Polizeiinspektion Memmingen gegenüber all-in.de bestätigt, wurden die Kinder aus einem Auto oder von der gegenüberliegenden Straßenseite angesprochen.

Unklar, ob es sich nur um einen Täter handelt

Alle betroffenen Schüler berichteten von einem Mann mit schwarzer Kleidung. Sein Alter wurde jedoch von den Kindern unterschiedlich eingeschätzt. Derzeit ist unklar, ob es sich in allen Fällen um die gleiche Person handelt. "Aktuell haben wir keinen konkreten Verdacht", so Schöner. Immer wieder sind allerdings uniformierte Streifen an den Schulen vor Ort.

Eigendynamik in Sozialen Medien

Laut dem Ermittlungsgruppenleiter habe das Thema mittlerweile eine Eigendynamik in den Sozialen Medien entwickelt. Die Fälle würden online verbreitet und damit auch eine gewisse Panik geschürt. "Es entwickelt sich wie ein Lauffeuer", beschreibt Schöner die Situation.