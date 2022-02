Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch Hausdurchsuchungen wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie in Memmingen und dem Unterallgäu durchgeführt.

Junge Erwachsene und ein Jugendlicher im Visier



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft und der Kripo Memmingen seien in den frühen Morgenstunden ingesamt sieben Objekte durchsucht worden. Insgesamt beschlagnahmten die Ermittler dabei zwölf Smartphones, fünf Computer, eine Playstation und weitere Speichermedien. Beschuldigt werden derzeit mehrere junge Erwachsene und ein zur Tatzeit Jugendlicher. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten zudem in zwei Fällen geringe Mengen an Marihuana.

In Chat-Gruppen verbreitet



Anlass für die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei waren Videos und Bilder, die in Chat-Gruppen verbreitet wurden. An dem Durchsuchungen am Mittwochmorgen waren 30 Beamte beteiligt.

Der Besitz von kinderpornografischen Bild und Videodateien ist strafbar. Auch das automatisierte Herunterladen von derartigen Dateien über Messenger-Dienste wie Whatsapp, Instagram oder Signal kann bereits zu einem Straftatbestand führen.