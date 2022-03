In Memmingen hat am Montagnachmittag ein Autofahrer ein 6-jähriges Kind auf einem Fahrrad übersehen und dabei schwer verletzt. Der Autofahrer war von der Schottengasse kommend nach links in die Augustinergasse abgebogen und prallte dort mit dem Kind zusammen. Der Autofahrer hielt sofort an und stellte anschließend fest, dass das Kind unter dem Auto eingeklemmt war. Ersthelfer konnten das schwer verletzte Kind mithilfe eines Wagenhebers schnell unter dem Auto befreien. Mit schweren Verletzungen wurde das Kind dann ins Klinikum nach Memmingen gebracht.