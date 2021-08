In der Nacht auf Mittwoch ist ein junger Mann gegen Mitternacht in Memmingen sexuell belästigt worden. Laut Polizeiangaben war der Mann gerade joggen, als ihn ein bislang noch unbekannter Mann auf der auf Höhe des Spielplatzes beim Vereinsheim-Ost ansprach. Der Mann wirkte alkoholisiert und griff dem Jogger plötzlich mit der rechten Hand in dessen Schritt.

Fahndung erfolglos



Der Jogger lief daraufhin davon und informierte über einen Bekannten die Polizei. Der Täter verfolgte den Jogger noch bis zu seiner Wohnung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen verlief erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich,

ca. 1,85m groß,

ca. 50 Jahre alt,

schlank;

er trug eine Glatze,

bekleidet war er mit einem schwarzen Oberteil und einer langen schwarzen Hose.

Polizei bittet um Hinweise



Die Polizei Memmingen bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung, insbesondere wenn jemand Angaben zum Vorfall bzw. zum Täter machen kann. Mitteilungen bitte unter der Rufnummer 08331 100-0.