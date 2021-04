Am Sonntagabend hat eine Polizeistreife in Memmingen/Amendingen auf einem Parkplatz das Auto eines 21-jährigen Manns kontrolliert. Laut Polizei hatte sein Auto vorher mehrere Fehlzündungen, was der Grund für die Kontrolle war. Wie die Beamten feststellten, wurden an dem Auto mehrere technische Veränderungen vorgenommen. Aus diesem Grund war die Betriebserlaubnis nicht mehr gültig. Die Polizei hat das Auto sichergestellt und ließ es abschleppen.

Mit Smartphone mitgefilmt

Der junge Mann filmte den Polizeieinsatz verbotenerweise mit seinem Smartphone. Gegen seinen Willen wurde das Handy daraufhin sichergestellt. Ihn erwartet nun neben Erlöschen der Betriebserlaubnis auch eine Anzeige wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes.