In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 13.08. bis 14.08.2020, wurde ein 18-jähriger Mann dreimal durch die Polizei Memmingen angetroffen und beanstandet.

Gegen 23:00 Uhr am Donnerstag fiel er zunächst mit weiteren Jugendlichen und Heranwachsenden zusammen in der Grimmelschanze auf. Er war stark alkoholisiert und zeigte sich aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm ein Zweihandmesser sowie eine Schlagwaffe und stellten diese sicher.

Eine Stunde später trafen ihn die Polizisten erneut dort an, als er in die Grünanlage urinierte. Der 18-Jährige zeigte sich erneut aggressiv, sodass gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen wurde.

Nach einer erneuten, mitgeteilten Ruhestörung am Martin-Luther-Platz gab es drittes Aufeinandertreffen der Einsatzkräfte mit dem Mann. Er wurde schließlich in Polizeigewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in der Zelle. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unzulässigen Lärms und Wildpinkelns.