Der Fischertag in Memmingen hätte am Samstag stattfinden sollen. Doch wegen Corona folgte die Absage. Trotzdem hat es sich eine Gruppe junger Frauen nicht nehmen lassen, verbotenerweise trotzdem in den Stadtbach zu jucken.

Nach Angaben der Polizei wollte zwar keine der Frauen tatsächlich eine Forelle fangen, allerdings sangen sie gemeinsam für das Recht der Frauen, in Zukunft am Bach-Ausfischen teilzunehmen.

Zahlreiche Passanten riefen die Polizei, als die Gruppe zunächst am Schrannenplatz und schließend am Roßmarkt in den Bach sprang und laut sang.

Der Organisationsleiter des Fischertagvereins nahm zusammen mit dem Vereinsvorstand und Polizisten Kontakt zu den Frauen auf. Sie alle zeigten sich laut Polizei einsichtig und hörten auf zu singen.

Der Vorfall wird nun strafrechtlich geprüft, da mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Raum stehen, so die Polizei weiter.

Anlässlich des Nicht-Memminger-Fischertags überwachte der Fischertagsverein mit etwa 60 eigenen Bachaufsichten, dass das Verbot des „Reinjuckens“ in diesem Jahr eingehalten wurde. Die Memminger Polizei war zeitweise mit sieben Beamten vor Ort. Ansonsten gab es keine Störungen.