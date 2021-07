Eine bislang unbekannte junge Frau hat am Mittwoch um 13:20 Uhr die Handtasche einer 89-Jährigen in der Kemptener Innenstadt geklaut. Nach Angaben der Polizei war die Rentnerin zusammen mit ihrer Schwester in der Maximilianstraße unterwegs, als die Täterin ihr die Handtasche vom Arm riss und über die Waldhornstraße in die Kuttelgasse flüchtete.

Ein aufmerksamer Passant verfolgte die Diebin, bis sie von der Tasche abließ. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Unbekannte während ihrer Flucht die Geldbörse aus der Tasche geholt und 120 Euro geklaut hatte. Sie konnte unerkannt mit dem Bargeld entkommen.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei erfolglos

Die 89-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, war aber geschockt. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Die Täterin wird von Zeugen wie folgt beschrieben: Etwa 20 Jahre alt und schlank. Sie trug eine Jeansjacke, eine dunkle Hose, weiße Turnschuhe und hatte ihre dunklen Haare zu einem Dutt zusammengebunden.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Zeugen, der die Täterin verfolgte, sich dringend zu melden. Hinweise zur Tat oder der Täterin werden von der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Tel. 08331/100-0 entgegen genommen.