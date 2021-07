Im Nachgang der Gegendemonstration zur AfD-Wahlkampf-Veranstaltung am Samstagabend in Memmingen hat sich eine Gruppe junger Leute mit einem vermeintlichen Teilnehmer der Gegendemonstration angelegt. Die Polizei musste eingreifen.

Wahlkampf-Gegenwind: AfD-Gegner demonstrieren in Memmingen

17-jähriger leistet Widerstand

Die Gruppe junger Leute war auf dem Weg von der Stadthalle in Richtung Innenstadt. Am Marktplatz trafen sie dann einen Mann, den sie fälschlicherweise als Teilnehmer der Gegendemonstration sahen und bedrängten ihn. Nachdem die Polizei die Personen trennte, weigerte sich ein 17-Jähriger massiv gegen die Personalienfeststellung, beleidigte die Beamten und leistete aktiv Wiederstand. Bereits bei den Demonstrationen an der Stadthalle war der Jugendliche laut Polizeibericht durch sein aggressives und provokantes Verhalten aufgefallen.