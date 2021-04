Als der 16-jährige Noah Wirth am Montagabend nicht wie vereinbart in eine Memminger Jugendeinrichtung zurückkehrte, meldete ihn diese als vermisst. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei besuchte der Vermisste zunächst einen Freund in Betlinshausen. Anschließend fuhr er mit dem Bus weiter nach Illertissen. Dort verliert sich die Spur des 16-Jährigen.

Kleidung aus dem Zimmer des Vermissten fehlt

Der Jugendliche ist laut Polizei 1,63 Meter groß und hat kurze, dunkle Haare. Seine Figur wird als "normal" beschrieben. Bekleidet war er zuletzt mit einer grünen Übergangsjacke mit Reflektoren und Schriftzug an den Ärmeln, einer hellgrauen Jogginghose und dunklen Arbeitsschuhen mit grünen Schnürsenkeln. Da Kleidung aus seinem Zimmer fehlt, könnte er aber auch andere Kleidung tragen. Hinweise können über dieses Formular an die Polizei übermittelt werden.