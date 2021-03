Am Samstagnachmittag sind zwei Jugendliche auf dem Sportplatz in der Waimerstraße in Memmingen/Amendingen auf einen 13-Jährigen losgegangen. Einer der beiden Jugendlichen, ein 15-Jähriger, hat den 13-Jährigen zunächst gewürgt. Dann kam ein weiterer Jugendlicher hinzu, der dem 13-Jährigen den rechten Arm brach.

Worum es ging, ist noch unklar.

Was der Grund für die Auseinandersetzung war, ermittelt jetzt die Memminger Polizei. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, insbesondere, wer Angaben zum Vorfall und zu den anwesenden Personen machen kann, soll sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden.