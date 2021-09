Am 20. September traten mehrere Jugendliche am Morgen auf dem Pausenhof eine Memminger Schule auf zwei Igeljunge und töteten dabei eines von ihnen. Mehrere Schuler beobachteten den Vorfall und meldeten ihn der Schulleitung. Diese erstattete Anzeige. Das überlebende Igeljunge wurde an die Memminger Igelstation übergeben. Gegen die Täter wurde ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet.