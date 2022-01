Am Donnerstag, gegen 22:15 Uhr, ist ein 56-jähriger Mann von mehreren Jugendlichen vor einem Hotel in Memmingen angegriffen worden. Der Mann wollte über den Seiteneingang das Parkhotel in der Ulmer Straße betreten. Dabei wurde er jedoch von drei Jugendlichen angesprochen.

Mann geschlagen bis er auf dem Boden liegt

Als sich der 56-Jährige der Gruppe zuwandte, schlugen sie laut Polizeibericht ohne Vorwarnung auf ihn ein. Der Mann versuchte sich zwar zu wehren, ging aber dann zu Boden. Daraufhin ließen die Jugendlichen von ihm ab und flüchteten. In welche Richtung ist nicht bekannt. Außerdem gibt es von den Jugendlichen nur eine vage Beschreibung. Sie sollen dunkle Kleidung angehabt und deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu den tatverdächtigen Jugendlichen machen kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 08331/100-0 zu melden.