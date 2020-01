Eine Jugendliche ist am frühen Mittwochabend, 1. Januar 2020, in der Augsburger Straße in Memmingen Opfer eines tätlichen Angriffs geworden. Das erklärt die Polizei in einer Mitteilung.

Die 16-Jährige war in Begleitung ihrer Schwester und hatte kurz zuvor Geld an einem Bankautomaten abgehoben. Das hatte der Täter offenbar bemerkt und griff dem Mädchen wenige Meter nach Verlassen der Bank von hinten an den Arm und forderte Bargeld. Die 16-Jährige verweigerte dies, löste sich aus dem Griff und ging mit ihrer Schwester stadteinwärts davon. Nach Angaben der Polizei hatten Passanten beobachte, wie der unbewaffnete Täter den beiden Jugendlichen anschließen nachging. Davon ließ er aber ab, als die beiden jungen Frauen eine Imbissbude betreten hatten. Die 16-Jährige wurde bei dem Angriff nicht verletzt.

Noch in Tatortnähe nahmen Beamte der Polizei Memmingen einen dringend tatverdächtigen 33-Jährigen mit somalischer Staatsangehörigkeit wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei Memmingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der Tatverdächtige am Donnerstag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt, die die Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.