Am Mittwochmittag haben zwei 15-jährige Jugendliche die Fensterscheibe eines Möbelgeschäfts in Memmingen eingeschlagen. Die jugendlichen Täter konnten vor Ort durch einen Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei den Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass die beiden Jugendlichen mit der Faust gegen die Schaufensterscheibe schlugen, die in Folge dann zu Bruch ging.

Eindeutige Beweise

Die Beweise waren eindeutig. Denn einer der beiden zog sich eine Verletzung an der Hand zu, während der andere das Vorhaben filmte. Durch die Aktion entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die beiden Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.