In den Nachmittagsstunden des Dienstags, 21.12.2021, führte die Polizei mehrere Kontrollen in Spielotheken und Sportwettengeschäften durch. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Besucher teilweise nicht vollständig geimpft waren oder sich ohne gültigen Coronatest in den Räumlichkeiten aufhielten.

Insgesamt kam es zu acht Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.