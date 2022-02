Am Dienstagabend hat in Memmingen ein Fußgänger eine Radfahrerin angegriffen. Die Radfahrerin war auf der Hinteren Gerbergasse in Memmingen unterwegs, als der Fußgänger ihr entgegenkam. Beim Vorbeifahren schlug der Mann ohne Vorwarnung gegen das rechte Schienbein der Radlerin. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Täterbeschreibung

circa 20 Jahre alt

schlank

circa 180 cm groß

blonde leicht nach oben gestylte Haare

Er trug eine hellbraune Jacke und vermutlich eine Jeanshose.

Polizei sucht Zeugen

Wer Angaben zur Tat und zum Täter machen kann, soll sich unter der Rufnummer 08331/100-0 bei der Polizei Memmingen melden.