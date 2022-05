Am Freitagvormittag stand ein Mehrfamilienhaus in Buxach in Flammen. Es entstand ein sehr hoher Sachschaden. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kripo Memmingen ermittelt.

Bewohner und Haustiere in Sicherheit

Gegen 09:45 Uhr erhielt die Polizei einen Notruf über ein in Flammen stehendes Wohnhaus. Die Bewohner konnten sich und ihre Haustiere selbständig aus dem Haus retten. Die Feuerwehren Memmingen, Buxach, Volkratshofen und Buxheim waren mit insgesamt rund 60 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Erste Erkenntnisse

Durch den Brand entstand insgesamt ein Sachschaden im hohen sechsstelligen Eurobereich. Es wurden keine Personen verletzt. Nach ersten Erkenntnissen entwickelte sich der Brand im Haus. Die Polizei war mit mehreren Streifen im Einsatz. Ebenfalls am Einsatzort waren das Technische Hilfswerk und das Bayerische Rote Kreuz.