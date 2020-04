Im gesamten Allgäu ist es am Ostersamstag erneut zu Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen gekommen.

In Memmingen kontrollierte die Polizei eine Reihe von Autofahrern, die ohne triftigen Grund durch die Gegend gefahren waren. Weitere Verstöße stellten die Beamten in der Innenstadt und am Baseball-Platz in Steinheim fest. Hier hatten sich jeweils mehrere Personen getroffen.

In Hawangen wurde die Polizei zu einem Wohnhaus gerufen, weil sich dort Besucher aufhielten. Die Beamten entdeckten die Besucher dann im Garten des Hauses, wo sie sich vor der Polizei versteckten.

Im Stadtgebiet Buchloe hatte ein 27-jähriger Mann als DJ in seinem Wintergarten Musik gemacht und die umliegenden Häuser beschallt. Insgesamt sieben Nachbarn hatten daraufhin - in der unmittelbaren Nähe des Wintergartens - ein spontanes Straßenfest veranstaltet.

In Füssen stoppte die Polizei ein Fahrzeug mit drei Männern aus dem Augsburger Raum. Diese hatten sich ohne triftigen Grund im Raum Füssen aufgehalten. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten dann Drogen. Ein durchgeführter Schnelltest ergab, dass der Fahrer zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Insgesamt acht Personen habe Polizeibeamte in einer Wohnung in Sonthofen angetroffen. Die Gruppe hatte dort unerlaubterweise eine Party veranstaltet. Alle Anwesenden müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Auch in Oberstdorf hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt. Unter anderem hatte eine Gruppe von fünf Personen einen Grillfeier veranstaltet. Die Polizei löste die Versammlung sofort auf. Weitere Verstöße meldete die Polizei unter anderem aus Marktoberdorf und Obergünzburg.