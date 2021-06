Die Polizei erwischt sie in Memmingen immer wieder: Geisterradler. Vor allem im Bereich der Donaustraße fahren einige Radfahrer auf dem Radweg gegen die Fahrtrichtung. "Geisterradler sind die Unfallursache Nr. 1 in Memmingen", so Andreas Strehl, Oberkommissar bei der Polizeiinspektion Memmingen gegenüber all-in.de. Gemeinsam mit Sandra Wegele, Polizeihauptmeisterin, bildet Strehl eine Polizeistreife auf dem Pedelec, die sogenannte Fahrradstreife.

Warum die Fahrradstreife?

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hat die Zahl der Radunfälle im Vergleich zum Vorjahr zugenommen. Dieses Jahr hat es über 330 Unfälle gegeben, an denen Radfahrer oder Pedelec-Fahrer beteiligt waren. Dabei starben insgesamt drei Radfahrer und ein Pedelec-Fahrer. Auch die Zahl der schwerverletzten Radfahrer hat zugenommen.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, führt die Polizei mit Beginn der Fahrradsaison allgäuweit Schwerpunktkontrollen durch: Im Rahmen der Fahrradstreife sind jeweils zwei Polizeikräfte auf Pedelecs oder Fahrrädern unterwegs und haben dabei Radfahrer und den Radverkehr im Blick.

Bei der Fahrradstreife ist Memmingen Vorreiter: Mit zwei Pedelecs und speziellen neuen Radtrikots, die den Motorrad-Uniformen ähneln, sind in den Sommermonaten mindestens einmal die Woche zwei Polizeikräfte im Einsatz.

"Geisterradler gefährden"

Als Geisterradler bezeichnet die Polizei diejenigen Radfahrenden, die in falscher Fahrtrichtung auf dem Radweg fahren. Nicht dazu zählen diejenigen, die auf Gehwegen radeln, erklären die beiden Polizisten.

Geisterradler gefährden nicht nur andere Verkehrsteilnehmenden, sondern auch sich selbst. Meist werden Radfahrende beim Abbiegen gefährdet. Andere Gefahrenstellen liegen bei zugeparkten Radwegen oder ungesicherten Baustellen. Geisterradler müssen mit 20 Euro Bußgeld rechnen.

Fahrradstreife kontrolliert in Memmingen

Nach einer kurzen Vorstellung der Fahrradstreife mit Polizeipressesprecher Dominic Geißler und Hauptkommissar Manfred Guggenmos, Leiter des Sachbereichs Verkehr bei der Memminger Polizeiinspektion, haben wir die beiden Polizeikräfte bei ihrer Kontrollfahrt durch Memmingen begleitet.

Geisterradler mit 1,3 Promille

Bei der Kontrolle durch Memmingen ist den beiden Polizisten unter anderem ein Geisterradler entgegengekommen, der 1,3 Promille hatte. Er musste das Bußgeld bezahlen und hat das Fahrrad stehen gelassen. Auch zwei junge Mädels wurden ermahnt, mit dem Fahrrad nicht über die Fußgängerampel zu radeln, sondern die Kreuzung auf der Straße zu queren. Und auch die Handynutzung auf dem Fahrrad ist nicht erlaubt, erläuterte Strehl.

Bei dieser Kontrolle gegen frühen Nachmittag war wenig los. Einiges mehr zu tun hat die Polizeistreife aber zu den Berufszeiten, z.B. am späten Nachmittag.

