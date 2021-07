Am Dienstagmittag musste die Feuerwehr einen Mann aus seiner verrauchten Wohnung retten. Nach Angaben der Polizei hatte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Schlachthofstraße in Memmingen geraucht. Als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eintrafen, war der Mann noch in der betreffenden Wohnung. Er war ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer er verletzt ist, ist bislang noch nicht bekannt. Die anderen Bewohner waren nicht mehr in ihren Wohnungen.

Ursache für den Einsatz war wohl ein auf der Herdplatte liegender Gegenstand, welcher zu schmoren begann. Durch die Rauchentwicklung entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Am Einsatz waren die Feuerwehr war mit 22 Kräften, der Rettungsdienst und Notarzt mit vier Personen und die Polizei mit sechs Beamten beteiligt.