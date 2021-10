Die Bewohnerin einer Wohnung im Erlenweg in Memmingen heizte am Dienstagmorgen gegen 8:15 Uhr einen neuen Holzofen in ihrem Schlafzimmer. Der Rauch zog daraufhin in die gesamte Wohnung. Die Freiwillige Feuerwehr betrat mit Atemschutz die stark verrauchte Wohnung und lüftete sie im Anschluss. Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz.