In einer Gemeinschaftsunterkunft im Memminger Erlenweg wurde eine 27-Jährige am Freitagmittag am Hals verletzt. Als Polizei und Rettungsdienst eintrafen, blutete die Frau. Wie die Polizei berichtet, brachte sie der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das konnte die 27-Jährige noch am selben Tag wieder verlassen.

Die Frau warf einem ebenfalls anwesenden 40-Jährigen vor, sie mit einem Gegenstand verletzt zu haben. Deshalb übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen. Sowohl die 27-Jährige, als auch der 40-Jährige, sowie weitere anwesende Hausbewohner waren teilweise sehr stark alkoholisiert. Der 40-Jährige wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Memmingen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.