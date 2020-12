Am ersten Weihnachtsfeiertag, kurz vor Mitternacht, hat in Memmingen trotz der Corona-Beschränkungen eine Firmenfeier stattgefunden. Eine Polizeistreife war an dem Firmenareal vorbeigefahren und hatte durch ein Fenster mehrere Personen gesehen.

Bei der Kontrolle gaben diese Personen an, sich zu einer Projektplanung getroffen zu haben. Ein Spielfilm auf dem Monitor und mehrere alkoholische Getränke widersprachen aber dieser Aussage. Die Personen müssen nun mit einer Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz rechnen.

