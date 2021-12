Ein stark alkoholisierter Mann (38) hat am Dienstagnachmittag einen Brand in einer Wohnung in der Hühnerbergstraße verursacht. Laut Polizei hatte der 38-Jährige sein Essen auf dem Herd vergessen. Dadurch war die darüber befindliche Küchenzeile in Brand geraten.

Mann erleidet Rauchgasvergiftung



Die alarmierte Feuerwehr musste den Mann aus seiner verrauchten Wohnung holen. Er erlitt bei dem Feuer eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und durchlüftete das Gebäude.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Insgesamt waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, ein Streifenwagen der Polizei und 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Memmingen am Einsatz beteiligt.