Ein 39-jähriger Mann hat am Freitagabend einen Mitarbeiter und mehrere Polizeibeamte mit Faustschlägen attackiert. Der Mann konnte laut Polizei erst durch den Einsatz von Pfefferspray gestoppt werden.

Mitarbeiter wird angegriffen

Der 39-jährige alkoholisierte Memminger Bürger wolle am Abend noch in einem Geschäft im Illerpark einkaufen gehen. Nachdem es bereits nach 20.00 Uhr war, wurde der 39-jährige Mann von einem Mitarbeiter verbal davon abgehalten. Der 39-Jährige griff nach dem Mitarbeiter und warf ihn zu Boden. Dort hat der 39-Jährige Mann den Mitarbeiter mehrfach geschlagen, so die Polizei.

Auch Polizeibeamte attackiert

Die Polizei konnte den Mann auch nicht beruhigen und nachdem er erneut den Mitarbeiter angreifen wollte, stellten sich die Polizisten schützend vor diesen. Die Polizeibeamten wurden dann auch von dem 39-jährigen Mann attackiert. Mit Pfefferspray konnte der Mann gestoppt werden und musste die Nacht in Gewahrsam der Polizei verbringen. Den Mann erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.