Wie erst jetzt bekannt wurde, ergaunerten am Mittwoch, 13. April, Betrüger mit der Masche des falschen Polizeibeamten eine hohe vierstellige Summe. Opfer ist eine Seniorin aus Memmingen.

Betrüger überreden das Opfer

Die ältere Dame erhielt den Ermittlungen zufolge am Dienstag, 12. April, einen Anruf von der vermeintlichen Kriminalpolizei. Die falschen Polizisten teilen ihr dabei mit, dass Einbrecher festgenommen worden seien, bei denen sie auch eine Liste mit weiteren potenziellen Einbruchsopfern entdeckt hätten. Auf dieser Liste sei wohl auch die Senioren aufgeführt gewesen. Unter Vortäuschung dieser falschen Tatsachen überredeten die Betrüger die Frau zu einer Geldübergabe.

Misstrauen setzte zu spät ein

Sie hob am Mittwoch bei einer Bank am St.-Josefs-Kirchplatz einen höheren vierstelligen Betrag ab und übergab ihn an einen Abholer. Erst am Donnerstagmorgen, 14. April, wurde die Frau misstrauisch und verständigte die Polizeiinspektion Memmingen. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen, die insbesondere im Bereich des St.-Josef-Kirchplatzes, am Mittwoch zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Beschreibung des Geldboten

Zu dem Mann, dem die Seniorin das Geld übergeben hat, liegt eine Personenbeschreibung vor: Er ist circa 30 Jahre alt, etwa 170 bis 180 cm groß und von hagerer Statur. Der Mann war dunkel gekleidet. Besonders auffällig waren sein dunkler Mantel und eine dünne Sportmütze. Er trug eine Mund-/Nasenschutz-Maske. Wem ist diese Person aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegen.