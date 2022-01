Auf der A7 bei Dettingen ist am Montagabend das Auto eines 55-jährigen Mannes in Flammen aufgegangen. Das Auto brannte auf dem Seitenstreifen vollständig aus.

Brandgerucht

Zunächst hatte der 55-Jährige einen Brandgeruch festgestellt und hielt deshalb sofort auf dem Pannenstreifen an. Beim Öffnen der Motorhaube brannte bereits der Motorraum. Zusammen mit Ersthelfern versuchte der Mann noch erfolglos das Feuer zu löschen. Erst die alarmierte Feuerwehr Erolzheim brachte den Brand unter Kontrolle.

Auto brennt komplett aus

Der Schaden an dem völlig ausgebrannten Fahrzeug und an der, durch die starke Hitze in Mitleidenschaft gezogenen Fahrbahndecke wurde laut Polizeibericht auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt. Bei der Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Zur Absicherung der Unfallstelle und Bergung des Fahrzeugs musste der rechte Fahrstreifen und der Pannenstreifen für knapp zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Überholspur geleitet.