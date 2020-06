Erneut haben Diebe auf einer Memminger Baustelle zugeschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde diesmal ein 70 Meter langes Baukrankabel auf einer Baustelle in der Lotzerstraße/Schererstraße geklaut. Demnach ereignete sich der Diebstahl zwischen Mittwoch, 10.06, und Montag, 15.06. Bereits Anfang Juni entstand ein Schaden von bis zu 100.000 Euro, als Unbekannte vier Baustellencontainer in der Lisztstraße aufbrachen.

Um an das Kabel zu gelangen, öffneten die Täter den Verteilerschrank, der etwa 300 Meter vom Baukran entfernt und mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Dann legten sie die Sicherung um. Dadurch konnten die Diebe das Krankabel mit einem Kabelschneider durchtrennen und in Stücken mit einem Fahrzeug abtransportieren. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 08331 100-0. Insbesondere wenn jemand in genanntem Bereich in den vergangenen Tagen verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge wahrgenommen hat.