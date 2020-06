Ein Polizist, der privat unterwegs war, hat am Sonntagnachmittag einen Ladendiebstahl in einer Tankstelle in Memmingen verhindert. Nach Angaben der Polizei beobachtete der Polizist wie ein 17-Jähriger eine Packung Eistee unter seinem T-Shirt versteckte und ohne zu bezahlen verschwinden wollte. Daraufhin hielt der Beamte den Jugendlichen bis zum Eintreffen einer hinzugezogenen Streife fest.

Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der Jugendliche zuvor mit seinem Fahrrad zur Tankstelle gefahren. Problem dabei: Der 17-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Diebstahls rechnen.