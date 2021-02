Einsatzkräfte haben am Donnerstagabend eine seit Mittwochmorgen vermisste 46-jährige Frau in einer Memminger Tiefgarage gefunden. Die Frau klagte über Herz-Kreislaufprobleme und kam in ein Krankenhaus, so die Polizei.

Frau war seit Mittwoch vermisst

Die 46-Jährige, die auf medizinische Hilfe angewiesen war, hatte sich zuletzt am Klinikum Memmingen aufgehalten. Mit einer Angehörigen war sie von dort dann verschwunden. Videoaufnahmen der Klinik belegten, dass die Frau am Mittwoch gegen 7 Uhr morgens die Klinik alleine durch die Pforte verlassen hatte. Seitdem war sie vermisst.

Bei der großangelegten Suchaktion waren ein Man-Trailer Hund der Polizei, des BRK Oberallgäu und die Rettungshundestaffel Memmingen im Einsatz. Auch dank der Ermittlungen und eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte die Frau am Donnerstagabend in der Tiefgarage gefunden werden.

