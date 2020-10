Am Samstag haben sich im Bereich der A7 bei Memmingen mehrere Unfälle ereignet. Eine Person wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp 42.000 Euro, so die Polizei in einer Mitteilung.

Da an diesem Wochenende in vielen Bundesländern die Herbstferien begonnen haben, gab es auf der A7 starken Ferienreiseverkehr. Dadurch kam es in vielen Bereichen der A7 zu Stockungen und teils zu Stauungen.

Nicht aufgepasst und frontal in Vordermann gefahren

Am Autobahnkreuz Memmingen war um die Mittagszeit sehr viel Reiseverkehr. Ein 35-Jähriger, der in nördliche Richtung unterwegs war, musste wegen des Staus abbremsen. Die hinter ihm fahrende 60-Jährige fuhr ihm aufgrund von Unachtsamkeit frontal auf. Beide Autos blieben aber fahrbereit, es wurde niemand verletzt.

Beifahrerin (50) muss ins Krankenhaus

Zur selben Zeit passierte in derselben Fahrtrichtung bei Altenstadt ein Auffahrunfall, bei dem die Beifahrerin des Unfallverursachers verletzt wurde.

Ein 53-Jähriger war demnach bei ebenfalls hohem Verkehrsaufkommen mit seinem Mercedes Vito auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Er bemerkte den sich aufbauenden Stau vor sich zu spät. Der 53-Jährige fuhr frontal ins Heck eines 44-jährigen Nissan-Fahrers, der verkehrsbedingt bis zum Stillstand abgebremst hatte.

Beide Insassen im Nissan und der Unfallverursacher blieben unverletzt, so die Polizei. Der Rettungsdienst musste allerdings die 50-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers in ein umliegendes Krankenhaus bringen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Unfallaufnahme waren beide Fahrstreifen für etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde über den Standstreifen geleitet. Die Feuerwehr Altenstadt war mit vier Fahrzeugen vor Ort.

Weitere Unfälle auf A7

In der Gegenrichtung auf der A7 kam es am Samstagvormittag ebenfalls zu zwei Unfällen. Hier entstand glücklicherweise nur Blechschaden. Ein fünfter Unfall mit Blechschaden ereignete sich am frühen Nachmittag auf der A96 bei Türkheim, teilt die Polizei weiter mit.