Die Kriminalpolizei Memmingen sucht nach einem Einbrecher. Der unbekannte Mann war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Firmengebäude im Dickenreiser Weg in Memmingen eingedrungen.

Knapp 1.000 Euro Schaden

Der Täter verschaffte sich gegen 23:25 Zugang zu dem Gebäude, indem er eine Tür im Erdgeschoss aufhebelte. Anschließend durchsuchte er das Firmengebäude nach Wertgegenständen und verließ, Videoaufnahmen zufolge das Gebäude gegen 23:39 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der genaue Entwendungsschaden ist noch nicht bekannt.

Kriminalpolizei Memmingen ermittelt

Die ersten Ermittlungen und die Spurensicherung vor Ort wurden direkt vom Kriminaldauerdienst Memmingen vorgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331-1000, zu melden.